Протестующие в Ереване потребовали отставки Пашиняна и доступ в прямой эфир

Лидер протестующих в Ереване Галстанян потребовал отставки премьера Пашиняна

Лидер протестующих в Ереване архиепископ Армянской апостольской церкви Багран Галстанян потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и доступ в прямой эфир телевидения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы направляемся к зданию общественного телевидения и потребуем предоставить прямой эфир. Это будет нашим первым требованием, после чего будут ясны наши следующие шаги», — заявил руководитель демонстрантов.

Отмечается, что колонна протестующих направилась к зданию Общественного телевидения Армении. Демонстранты требуют от правительства остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном.

Ранее Ереван и Баку договорились в кратчайшие сроки завершить работу над мирным соглашением. До этого Пашинян предложил Азербайджану подписать согласованные статьи мирного соглашения до ноября.