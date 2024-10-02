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20:46, 2 октября 2024Бывший СССР

Протестующие в Ереване потребовали отставки Пашиняна и доступ в прямой эфир

Лидер протестующих в Ереване Галстанян потребовал отставки премьера Пашиняна

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Лидер протестующих в Ереване архиепископ Армянской апостольской церкви Багран Галстанян потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и доступ в прямой эфир телевидения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы направляемся к зданию общественного телевидения и потребуем предоставить прямой эфир. Это будет нашим первым требованием, после чего будут ясны наши следующие шаги», — заявил руководитель демонстрантов.

Отмечается, что колонна протестующих направилась к зданию Общественного телевидения Армении. Демонстранты требуют от правительства остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном.

Ранее Ереван и Баку договорились в кратчайшие сроки завершить работу над мирным соглашением. До этого Пашинян предложил Азербайджану подписать согласованные статьи мирного соглашения до ноября.

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      Глеб Палехов
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