Придуман способ борьбы с перекупщиками консолей

HotHardware: Sony ввела ограничения против перепродажи PS5 Pro

В японской корпорации Sony придумали способ борьбы со спекулянтами, торгующими консолями PS5 Pro. Об этом сообщает издание HotHardware.

В конце сентября компания открыла предзаказы на уникальные PS5 Pro, которые в Европе и США сразу начали перепродавать с наценкой. Журналисты издания выяснили, что в Японии Sony ввела ограничения против спекулянтов, чтобы редкие приставки, вышедшие тиражом всего 12,3 тысячи штук, попали в руки к реальным геймерам.

Чтобы заказать консоль в Японии, пользователь должен был иметь учетную запись Sony, зарегистрированную в регионе, и использовать PlayStation Network. Также геймер должен был иметь в истории не менее 30 часов, проведенных за играми в PS4 или PS5. Система фиксировала прогресс с 22 февраля 2014 года по четверг 19 сентября 2024 года.

«Требование в 30 часов не полностью остановит решительных спекулянтов. Но оно должно помочь», — прокомментировали идею руководителей Sony журналисты. По их словам, в США и Европе подобные ограничения не были введены, из-за чего, скорее всего, вся партия PS5 Pro была распродана за секунды.

В конце сентября стало известно, что спекулянты раскупили партию уникальных консолей PS5 Pro 30th Anniversary Limited Edition Bundle для дальнейшей перепродажи. При официальной цене в Великобритании в 959,99 фунтов стерлингов приставку стали перепродавать за 10 тысяч фунтов стерлингов.