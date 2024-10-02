Путин пошутил в ответ на вопрос об оплате выпитого с Собяниным кофе

Путин пошутил, что выпил в кредит кофе с Собяниным в «Руднево» в Москве

Президент России Владимир Путин пошутил, что «в кредит» выпил с мэром Москвы Сергеем Собяниным кофе в столичном индустриальном парке «Руднево». Об этом сообщает издание Life в Telegram-канале.

Во время визита Путин и мэр столицы попробовали эспрессо, который варят в местной кофейне. В ответ на вопрос журналиста издания об оплате напитка, адресованный Собянину, глава государства ответил шуткой.

«В кредит», — сказал Путин, улыбнувшись. Позже за кофе заплатил один из сопровождающих президента и мэра.

В среду, 2 октября, Владимир Путин посетил церемонию открытия инновационного колледжа для операторов беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево» в Москве. На мероприятии также присутствовали первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

В здании площадью 9,1 тысячи квадратных метров располагаются 21 высокотехнологичная мастерская и лаборатория.

