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21:04, 2 октября 2024Россия

ПВО сбила две ракеты в российском регионе

Губернатор Смирнов: ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две украинские ракеты в небе над Курской областью. Об этом сообщил глава российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Еще две украинские ракеты сегодня вечером уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — написал губернатор.

Ранее Минобороны России показало видео с уничтожением опорного пункта Вооруженных сил Украины в Курской области. В операции участвовала штурмовая авиация.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Евгений Силаев
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