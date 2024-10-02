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14:10, 2 октября 2024Культура

Раскрыт гонорар певицы Валерии

Продюсер Дворцов: певица Валерия получает от 3 миллионов рублей за выступление

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российская эстрадная певица Валерия получает от трех миллионов рублей за концерт. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов в ходе беседы с порталом «Страсти».

По его словам, артистка была и остается «на плаву». Он отметил, что за годы карьеры у исполнительницы не понизились гонорары.

«Гонорары у нее приемлемые — от 3 миллионов и выше. В райдере у всех все одинаково практически. Здесь уже зависит от артиста, от его, так сказать, хотелок: какие-то холодные, горячие закуски. С годами гонорары у Валерии не снизились. Они с Пригожиным всегда идут на уступки, сотрудничество», — сказал Дворцов, добавив, что певица с мужем, возможно, делают скидки друзьям.

Ранее медиаменеджер рассказал, что певец Авраам Руссо получает около 2-3 миллионов рублей за корпоратив.

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      Варвара Кошечкина
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