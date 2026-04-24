10:58, 24 апреля 2026Россия

ВСУ атаковали машину доставлявших на СВО куличи и медикаменты российских волонтеров

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Врач в передовом госпитале. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали машину волонтеров из Севастополя, которые ехали в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине с гуманитарной помощью. Два человека получили ранения, сообщили в Telegram-канале миссии.

Волонтеры везли оставшимся жить в прифронтовом населенном пункте мирным жителям медикаменты и продукты, в том числе пасхальные куличи. В дороге их настиг украинский беспилотник. Из четверых членов команды двое получили ранения.

«При движении в очередной прифронтовой населенный пункт, где нас ждали старики, выживающие посреди войны, которым мы везли пасхальную радость — куличи, медикаменты и продукты, нашу машину атаковал вражеский беспилотник», — говорится в сообщении.

Пострадавших эвакуировали в полевой госпиталь. Сейчас один из них находится на лечении в Севастополе. Вторую пострадавшую уже выписали из больницы. Повреждения также получил автомобиль, который принял на себя основной удар, его предстоит восстанавливать.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 апреля средства противовоздушной обороны России сбили десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Атаке подверглись Крым, Белгородская, Брянская, Воронежская и Ростовская области.

