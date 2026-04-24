10:57, 24 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали рискованным одно решение Финляндии по ядерному оружию

Депутат Чепа: Ответ России на размещение ядерного оружия расстроит Финляндию
Юлия Сычева
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Разрешая ввоз ядерного оружия на свою территорию, Финляндия принимает очень рискованное для себя решение, о котором может пожалеть, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом прокомментировал предложение Финляндии разрешить ввоз в страну и хранение ядерного оружия. Он подчеркнул, что планы Финляндии о ввозе ядерного оружия в страну являются концентрированной конфронтацией.

Депутат отметил, что согласие на ввоз ядерного оружия является серьезным решением, которое скажется на позициях финского руководства. Он подчеркнул, что из нейтральной страны Финляндия превращается в русофобскую, поддерживающую гонку вооружений.

«Любое размещение оружия, а тем более ядерного, потребует от нас обязательных ответных мер для сдерживания. И я думаю, что финнам они очень не понравятся», — прокомментировал Чепа.

Ранее правительство Финляндии предложило разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в рамках обеспечения обороноспособности страны. Министр обороны Антти Хяккянен отметил, что инициатива призвана «повысить порог» применения военной силы против Финляндии и НАТО.

    Последние новости

    Примаков объявил об уходе с должности главы Россотрудничества

    В России отца обязали вернуть выплату за не вернувшегося с СВО сына

    Раскрыто дело 40-летней давности об исчезновении девушки

    Россиянин проиграл более трех миллионов на матче «Спартака» и «Краснодара»

    Министр обороны Украины описал словами «культура страха и лжи» военную систему страны

    Возможность исключения Испании из НАТО по желанию Трампа оценили

    Страны Запада обвинили в открытой подготовке к войне с Россией

    Акции американского производителя чипов взлетели до максимума с 2000 года

    Перенесшая нападение бойцовской собаки россиянка не выжила при загадочных обстоятельствах

    Путин почтил память жертв геноцида армян

    Все новости
