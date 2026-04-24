Мирошник: Киев издевается над населением, вводя принудительную эвакуацию

Руководство Украины открыто издевается над жителями прифронтовых районов, вводя режим принудительной эвакуации и проводя «тотальную зачистку» территорий. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, киевский режим пренебрегает правами человека не только жителей российских территорий, но и тех, кто официально остается гражданами Украины.

«Украинское политическое руководство открыто издевается над населением прифронтовых территорий, когда вводит режим принудительной эвакуации и запускает механизмы "тотальной зачистки" территорий, которые не способно удержать военным способом», — отметил дипломат.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили на вторую линию обороны у Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он поделился, что после взятия Гришино войска Вооруженных сил (ВС) России развили наступление на западе и севере от населенного пункта. Из-за этого командование ВСУ было вынуждено оттянуть силы ко второй линии обороны.