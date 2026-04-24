Стало известно об отступлении ВСУ в ДНР

Марочко: ВСУ отступили на вторую линию обороны у Гришино

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили на вторую линию обороны у Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, после взятия Гришино российские войска развили наступление на западе и севере от населенного пункта. Из-за этого украинское командование было вынуждено оттянуть силы ко второй линии обороны.

«Данный факт вынудил украинское командование оттянуть свои силы и средства с южных окраин населенного пункта Новоалександровка и занять вторую линию обороны вдоль северной прибрежной зоны реки Гришинка», — рассказал эксперт.

Минобороны России сообщило о взятии Гришино 21 апреля. Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделения группировки войск «Центр».