Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:19, 24 апреля 2026Бывший СССР

Стало известно об отступлении ВСУ в ДНР

Марочко: ВСУ отступили на вторую линию обороны у Гришино
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Харченко / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили на вторую линию обороны у Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, после взятия Гришино российские войска развили наступление на западе и севере от населенного пункта. Из-за этого украинское командование было вынуждено оттянуть силы ко второй линии обороны.

«Данный факт вынудил украинское командование оттянуть свои силы и средства с южных окраин населенного пункта Новоалександровка и занять вторую линию обороны вдоль северной прибрежной зоны реки Гришинка», — рассказал эксперт.

Минобороны России сообщило о взятии Гришино 21 апреля. Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделения группировки войск «Центр».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудников Роскомнадзора

    Киркоров признался в нежелании жениться на Пугачевой

    ФСБ сообщила о количестве предотвращенных нападений на школы в России

    Заболевшая раком ведущая рассказала о проблемах из-за лечения

    Бьюти-блогерша пожаловалась на растущую бороду со словами «мне стыдно»

    Т-90М сочли самым продвинутым танком в мире

    В Москве пройдет фестиваль психопросвещения

    Российские неоязычники открестились от молящегося идолу участника СВО

    ФСБ сообщила об угрозах сотрудникам Роскомнадзора и их семьям

    Изнасиловавшие женщину на пляже мигранты пинали ее и плевали на нее в процессе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok