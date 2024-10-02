Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:24, 2 октября 2024Забота о себе

Раскрыты самые полезные для сердца продукты

Кардиолог Небольсина посоветовала есть сельдь и орехи для здоровья сердца

Фото: Elenamazur / Shutterstock / Fotodom

Для здоровья сердца необходимо употреблять продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты, витамины и минералы, а также антиоксиданты, рассказала кардиолог Анна Небольсина. Самые полезные для сердца продукты врач раскрыла в беседе с «Известиями».

По словам доктора, самым полезным для сердца продуктом является жирная рыба — сельдь, лосось, скумбрия. Эксперт объяснила, что полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в этом продукте, предотвращают накопление холестерина. Она рекомендовала есть жирную рыбу минимум дважды в неделю.

Кардиолог добавила, что в рационе обязательно должны быть и орехи и семена. Эти продукты тоже богаты полиненасыщенными жирными кислотами, а также витаминами, снижающими уровень холестерина и воспаление. Например, ежедневное употребление всего 30 граммов миндаля, семян тыквы и льна способно улучшить работу сердца.

Материалы по теме:
Технологии десятилетия, навсегда изменившие медицину. Как они работают в Москве?
Технологии десятилетия, навсегда изменившие медицину.Как они работают в Москве?
14 июня 2022
Долгая счастливая жизнь. Как технологии будущего помогут победить болезни и спасут миллиарды жизней?
Долгая счастливая жизнь.Как технологии будущего помогут победить болезни и спасут миллиарды жизней?
9 ноября 2021
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022

Также Небольсина рекомендовала есть больше овощей и фруктов с антиоксидантами (зеленые овощи, цитрусовые, ягоды), цельнозерновых продуктов с клетчаткой и витаминами группы В.

Ранее кардиолог Кэтрин Джонсон назвала две смертельно опасные пищевые привычки. По ее словам, регулярное употребление газировки и дефицит омега-6 увеличивают риск инсульта.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военкоры заявили об ударе по ВСУ сверхсекретным боеприпасом. Его называют «папой всех бомб»

      На Украине предсказали резкий рост тарифов на электроэнергию

      США предостерегли Иран от возможных атак на Израиль

      Раскрыта причина крупнейшего извержения

      На Украине исключили возможность отставки главы разведки

      Россиянкам перечислили вернувшиеся в моду из 70-х популярные тренды

      Генсек ООН высказался об атаке Ирана на Израиль

      В Грузии назвали самую популярную партию перед выборами

      Четверых россиян осудили за похищение мужчины и вымогательство

      Москвичи устроили в квартире собственный Версаль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше