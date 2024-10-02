Раскрыты самые полезные для сердца продукты

Кардиолог Небольсина посоветовала есть сельдь и орехи для здоровья сердца

Для здоровья сердца необходимо употреблять продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты, витамины и минералы, а также антиоксиданты, рассказала кардиолог Анна Небольсина. Самые полезные для сердца продукты врач раскрыла в беседе с «Известиями».

По словам доктора, самым полезным для сердца продуктом является жирная рыба — сельдь, лосось, скумбрия. Эксперт объяснила, что полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в этом продукте, предотвращают накопление холестерина. Она рекомендовала есть жирную рыбу минимум дважды в неделю.

Кардиолог добавила, что в рационе обязательно должны быть и орехи и семена. Эти продукты тоже богаты полиненасыщенными жирными кислотами, а также витаминами, снижающими уровень холестерина и воспаление. Например, ежедневное употребление всего 30 граммов миндаля, семян тыквы и льна способно улучшить работу сердца.

Также Небольсина рекомендовала есть больше овощей и фруктов с антиоксидантами (зеленые овощи, цитрусовые, ягоды), цельнозерновых продуктов с клетчаткой и витаминами группы В.

Ранее кардиолог Кэтрин Джонсон назвала две смертельно опасные пищевые привычки. По ее словам, регулярное употребление газировки и дефицит омега-6 увеличивают риск инсульта.