Российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины

Минобороны: армия РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины

Армия России нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Пораженные объекты обеспечивали деятельность Вооруженных сил Украины, отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, российским дальнобойным оружием был нанесен удар по пункту управления оперативно-тактической группы «Луганск» и 135 районам сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск.

Также Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктов Верхнекаменское Донецкой народной республики. Его заняли военнослужащие «Южной» группировки российских войск в зоне проведения спецоперации.