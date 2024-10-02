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12:14, 2 октября 2024Россия

Российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины

Минобороны: армия РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Армия России нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Пораженные объекты обеспечивали деятельность Вооруженных сил Украины, отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, российским дальнобойным оружием был нанесен удар по пункту управления оперативно-тактической группы «Луганск» и 135 районам сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск.

Также Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктов Верхнекаменское Донецкой народной республики. Его заняли военнослужащие «Южной» группировки российских войск в зоне проведения спецоперации.

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      Алан Босиков
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