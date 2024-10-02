Сентябрь в Москве побил рекорд по количеству солнца

Синоптик Позднякова: сентябрь в столице стал самым солнечным в XXI веке

Сентябрь 2024 года стал самым солнечным в XXI веке. Об этом в Telegram-канале сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Первый месяц осени стал самым солнечным не только среди других сентябрей — по количеству солнечных лучей он также превзошел июль и август этого года. Если норма для сентября — 147 солнечных часов, в этом месяце солнце в столице светило в течение 263 часов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о грядущем в предстоящие выходные похолодании. По словам синоптика, в выходные Москву ожидают дожди, а температура будет держаться на уровне 12-14 градусов тепла днем и трех-пяти градусов тепла ночью.

Октябрь в южной половине европейской части России, а также на Урале и в Сибири ожидается теплее нормы, сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.