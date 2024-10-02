Шесть дронов самолетного типа сбили в небе над российским регионом

Смирнов: 6 БПЛА ВСУ сбили в Курской области, обломки могут содержать взрывчатку

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть дронов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. За отражение атаки БПЛА бойцов поблагодарил губернатор российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Смирнов также напомнил гражданам, что они ни в коем случае не должны прикасаться к обломкам и при их обнаружении сразу звонить в 112. «Обломки могут содержать взрывчатку или на них могут быть нанесены отравляющие вещества», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ запустили по Курской области управляемую авиационную бомбу. Боеприпас удалось уничтожить в приграничном районе региона.