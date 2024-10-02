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22:02, 2 октября 2024Россия

Шесть дронов самолетного типа сбили в небе над российским регионом

Смирнов: 6 БПЛА ВСУ сбили в Курской области, обломки могут содержать взрывчатку
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть дронов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. За отражение атаки БПЛА бойцов поблагодарил губернатор российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Смирнов также напомнил гражданам, что они ни в коем случае не должны прикасаться к обломкам и при их обнаружении сразу звонить в 112. «Обломки могут содержать взрывчатку или на них могут быть нанесены отравляющие вещества», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ запустили по Курской области управляемую авиационную бомбу. Боеприпас удалось уничтожить в приграничном районе региона.

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      Александра Синицына
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