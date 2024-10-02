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13:41, 2 октября 2024Россия

Сигнал «Внимание всем!» прозвучал в российских регионах и попал на видео

МЧС России проверило систему оповещения в регионах

Во всех российских регионах в рамках проверки системы оповещения прозвучал сигнал «Внимание всем!». Мероприятие попало на видео, которое опубликовало МЧС России в Telegram.

На кадрах видно, как сотрудник ведомства отдает команду включить сигнал оповещения. Затем демонстрируются улицы ряда российских населенных пунктов, на которых звучит сирена. «Внимание всем! Проводится проверка системы оповещения населения, просьба сохранять спокойствие», — слышно из репродукторов. Аналогичное сообщение прозвучало в эфирах радио и телевидения.

Как объяснили в МЧС, проверка нацелена на оценку работоспособности систем оповещения на случай угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

Предыдущая масштабная проверка систем оповещения прошла 6 марта. Тогда по всей стране также прозвучал сигнал «Внимание всем!» и сирена.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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