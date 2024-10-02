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13:38, 2 октября 2024Бывший СССР

Стали известны детали зачистки в Угледаре

Силовики: зачистка группировки ВСУ в Угледаре практически завершена

Фото: Evgeniy Maloletka / АР

Зачистка группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре Вооруженными силами (ВС) России практически завершена. Об этом ТАСС заявили в силовых структурах.

Силовики сообщили детали зачистки группировки ВСУ в Угледаре. Отмечается, что украинские подразделения понесли огромные потери из-за отказа командования вывести войска из города.

«Группировка противника в Угледаре практически зачищена», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее оперативно-стратегическая группировка войск ВСУ «Хортица» подтвердила выход из Угледара. Отмечается, что ВС России фланговыми ударами истощили оборону ВСУ в городе, а у украинских подразделений возникла угроза окружения.

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      Алевтина Запольская
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