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11:42, 2 октября 2024Спорт

Стало известно об аресте футболиста «Манчестер Сити» за кражу мобильного телефона

El Mundo: игрока «Манчестер Сити» Нунеса арестовали за кражу мобильного телефона

Фото: Conor Molloy / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Матеус Нунес был арестован в Мадриде. Об этом стало известно El Mundo.

Инцидент произошел в одном из ночных клубов 8 сентября. Сообщается, что футболист в туалете выхватил мобильный телефон у 58-летнего мужчины, который фотографировал его. Возвращать телефон игрок отказался.

После этого Нунеса доставили в полицейский участок по подозрению в краже. В ближайшее время португальцу будут предъявлены обвинения, его ждет суд.

Нунес перешел в «Манчестер Сити» в 2023 году. В нынешнем сезоне он провел за горожан шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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      Алексей Гусев
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