Суд в России арестовал счета двух американских банков

В РФ арестовали счета Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank на $372 млн

Арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры РФ арестовал денежные средства в пределах около 372 миллионов долларов на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, открытых в их российских дочерних структурах. Об этом сообщает РИА Новости.

Российское надзорное ведомство ранее потребовало взыскать с госорганов Украины и банков США 34,7 миллиарда рублей и попросило принять обеспечительные меры на все денежные средства Bank of New York Mellon, которые находятся на счетах в АО КБ «Ситибанк» и «Дж.П. Морган Банк Интернешнл».