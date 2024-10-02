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19:49, 2 октября 2024Экономика

Суд в России арестовал счета двух американских банков

В РФ арестовали счета Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank на $372 млн

Фото: Mario Tama / Getty Images

Арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры РФ арестовал денежные средства в пределах около 372 миллионов долларов на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, открытых в их российских дочерних структурах. Об этом сообщает РИА Новости.

Российское надзорное ведомство ранее потребовало взыскать с госорганов Украины и банков США 34,7 миллиарда рублей и попросило принять обеспечительные меры на все денежные средства Bank of New York Mellon, которые находятся на счетах в АО КБ «Ситибанк» и «Дж.П. Морган Банк Интернешнл».

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      Дмитрий Воронин
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