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16:25, 2 октября 2024Бывший СССР

Уничтожение склада боеприпасов ВСУ под Часовым Яром попало на видео

Артиллерия бригады «Север-V» уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Часовым Яром

Артиллерия бригады «Север-V» Вооруженных сил (ВС) России уничтожила склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), куда входит бригада.

На видео попало уничтожение склада боеприпасов к северу от Часова Яра. Как сообщается, разведка бригады обнаружила склад боеприпасов и вооружения в окопах ВСУ.

«Артиллеристы "Север-V" нанесли несколько ударов по координатам, вызвав возгорание боекомплекта», — заявили в ДШК. Через несколько минут после попадания произошла детонация боекомплекта.

Ранее ВС России ударили из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по руководству 37-й бригады морской пехоты ВСУ на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. В результате удара уничтожено до 60 человек руководящего состава.

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      Алевтина Запольская
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