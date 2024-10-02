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11:22, 2 октября 2024Россия

В Госдуме дали совет похваставшему успешными испытаниями баллистической ракеты Зеленскому

Депутат ГД Шеремет: Зеленскому нужно улететь на Запад на новой украинской ракете

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

В Госдуме дали совет Владимиру Зеленскому. Одно из последних заявлений украинского лидера прокомментировал депутат Госдумы Михаил Шеремет в интервью РИА Новости.

1 октября Зеленский похвастался успешными испытаниями украинской баллистической ракеты.

Шеремет посоветовал украинскому лидеру усовершенствовать ракету – «привинтить к ракете седло и навсегда улететь на Запад, оставив Украину в покое». Комментируя техническую составляющую заявления Зеленского, депутат выразил сомнение в способности Киева разработать новую ракету самостоятельно.

Также Шеремет высказался о назначении Марка Рютте генсеком НАТО. По мнению депутата, смена возглавляющего Североатлантический альянс лица никак не изменится на его политике. «К сожалению, структуры НАТО охватила прогрессирующая пандемия сумасшествия и неадекватности», — констатировал он.

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      Алан Босиков
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