Депутат ГД Шеремет: Зеленскому нужно улететь на Запад на новой украинской ракете

В Госдуме дали совет Владимиру Зеленскому. Одно из последних заявлений украинского лидера прокомментировал депутат Госдумы Михаил Шеремет в интервью РИА Новости.

1 октября Зеленский похвастался успешными испытаниями украинской баллистической ракеты.

Шеремет посоветовал украинскому лидеру усовершенствовать ракету – «привинтить к ракете седло и навсегда улететь на Запад, оставив Украину в покое». Комментируя техническую составляющую заявления Зеленского, депутат выразил сомнение в способности Киева разработать новую ракету самостоятельно.

Также Шеремет высказался о назначении Марка Рютте генсеком НАТО. По мнению депутата, смена возглавляющего Североатлантический альянс лица никак не изменится на его политике. «К сожалению, структуры НАТО охватила прогрессирующая пандемия сумасшествия и неадекватности», — констатировал он.