В Грузии предсказали сроки окончания конфликта на Украине

Премьер Грузии Кобахидзе предсказал окончание конфликта на Украине в 2025 году

Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году. Сроки окончания боевых действий предсказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.

«С начала следующего года, мы уверены, что после того, как закончатся выборы [в Грузии], а потом другие выборы [в США], а также закончится война на Украине, отношения между Грузией и США перезагрузятся качественно», — заявил глава правительства.

Он выразил готовность Тбилиси к трансформации отношений с Вашингтоном прямо сейчас, но заявил о необходимости шагов США навстречу Грузии.

Ранее Кобахидзе в последний момент исключили из списка приглашенных на прием к президенту США Джо Байдену в Нью-Йорке. Визит был отменен по инициативе американской стороны из-за «шокирующего неуважения к демократии и воле грузинского народа» грузинским правительством.