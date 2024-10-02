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12:40, 2 октября 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос об обсуждении с Путиным «огосударствления» ТЭК

Песков заявил, что Путин не обсуждал с Цивилевым «огосударствление» ТЭК

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обсуждал накануне с главой Минэнерго Сергеем Цивилевым вопрос об «огосударствлении» российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Ответ пресс-секретаря российского лидера приводит ТАСС.

Песков отметил, что не может подтвердить всплывшие в средствах массовой информации данные. «Мне нечего сказать на этот счет», — пояснил представитель Кремля.

До этого глава Минэнерго рассказал, что запасов нефти на шельфе в России хватит на 32 года.

Цивилев подчеркнул, что разведанные запасы нефти в Арктике составляют порядка 17 миллиардов тонн.

Еще раньше глава Минприроды РФ Александр Козлов указал, что большинство крупных и легко открываемых месторождений полезных ископаемых (включая нефть и газ) в России сейчас исчерпаны.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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