Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:01, 2 октября 2024Россия

В российском регионе увеличили выплату для желающих служить по контракту

В Новосибирской области увеличили выплату для желающих служить по контракту

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Новосибирской области увеличили выплату для желающих служить по контракту и отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщила пресс-служба российского региона.

С 1 октября добровольцы из Новосибирской области будут получать единовременную региональную выплату в размере 600 тысяч рублей.

Уточняется, что всего с учетом единовременной федеральной выплаты в размере 400 тысяч рублей новым бойцам СВО из российского региона будут платить 1 миллион рублей.

Ранее размер выплаты военным СВО увеличили в Мурманской области. С 23 сентября тем, кто заключил контракт с Минобороны, власти региона будут выплачивать по 400 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО

      Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с арабскими послами

      У яркого квазара обнаружили быстрый отток

      В МИД оценили перспективы переговоров по СНВ с США

      Бывший боксер из США оценил жалобы девушки Миранчука на жизнь в Америке

      Названа причина появления устойчивых к антибиотикам бактерий

      Кладоискатели нашли в поле десятки монет эпохи викингов

      Раскрыт еще один фигурант нового дела Чекалиных

      Власти российского города не стали обижаться на сравнение с «жопой»

      Уничтожение склада боеприпасов ВСУ под Часовым Яром попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше