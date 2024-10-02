В российском регионе увеличили выплату для желающих служить по контракту

В Новосибирской области увеличили выплату для желающих служить по контракту

В Новосибирской области увеличили выплату для желающих служить по контракту и отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщила пресс-служба российского региона.

С 1 октября добровольцы из Новосибирской области будут получать единовременную региональную выплату в размере 600 тысяч рублей.

Уточняется, что всего с учетом единовременной федеральной выплаты в размере 400 тысяч рублей новым бойцам СВО из российского региона будут платить 1 миллион рублей.

Ранее размер выплаты военным СВО увеличили в Мурманской области. С 23 сентября тем, кто заключил контракт с Минобороны, власти региона будут выплачивать по 400 тысяч рублей.