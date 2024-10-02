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11:12, 2 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о фактической сдаче Красноармейска из-за уничтожения железных дорог

WP: ВСУ фактически сдали Красноармейск из-за уничтожения железных дорог и моста

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически сдали Красноармейск (украинское название — Покровск) из-за уничтожения железных дорог и моста. Об этом рассказали бойцы ВСУ газете The Washington Post (WP).

«По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он [Красноармейск] фактически утерян», — пишет WP.

Кроме того, военные ВСУ отметили усовершенствование тактики российских сил. Уточняется, что украинским бойцам тяжело обнаружить военнослужащих РФ. Помимо этого, по мнению солдат ВСУ, поддержка Запада не восполняет дефицит вооружения. WP подчеркивает, что такие обстоятельства позволили России продвигаться в Донецкой народной республике со скоростью, которая не наблюдалась с начала спецоперации в 2022 году.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что логистика ВСУ у Красноармейска находится в очень тяжелом положении. Украинские войска потеряли контроль над железнодорожными путями, упомянул он. По его словам, теперь город почти отрезан от снабжения.

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      Кристина Есикова
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