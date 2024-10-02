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12:28, 2 октября 2024Забота о себе

Ведущим сидячий образ жизни россиянам назвали три простых упражнения от боли в шее

Тренер Филиппенко посоветовал делать выдвижения головы против боли в шее

Фото: Unsplash

Длительное пребывание в одной позе за компьютером и сидячий образ жизни могут стать причиной боли в шее, предупредил тренер-эксперт тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Роман Филиппенко. В беседе с «Лентой.ру» он назвал россиянам три простых упражнения от боли в шейном отделе позвоночника.

В первую очередь специалист посоветовал ведущим малоподвижный образ жизни людям регулярно делать выдвижения головы. Чтобы выполнить это упражнение, необходимо выдвинуть голову максимально вперед, затем вернуть в исходное положение, а затем — отвести назад, создавая второй подбородок. Повторять его нужно в течение минуты.

Помогут справиться с болью в шее наклоны головы. Сядьте прямо и смотрите перед собой. Наклоняйте голову к правому плечу 20 раз подряд, после чего проделайте аналогичные наклоны влево. Это упражнение помогает растянуть боковые мышцы шеи и улучшить их гибкость

Роман Филиппенкотренер-эксперт

Также при появлении боли в шее следует выполнять вращение головой в течение минуты, продолжил тренер-эксперт. Для этого нужно наклонить голову сначала к одному плечу, затем плавно переместить ее вперед к груди и далее — к другому плечу, после чего вернуться в исходное положение.

«Подобные несложные упражнения помогут избавиться от напряжения в шее при длительной работе за компьютером. Кроме того, их можно выполнять не вставая с рабочего места и тем самым позаботиться о своем здоровье. Однако если вы испытываете сильную и острую боль от долгого пребывания за компьютером, стоит обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи», — подвел итог собеседник «Ленты.ру».

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      Вера Владзиевская
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