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04:10, 2 октября 2024Мир

Во Франции заявили об участии в отражении атаки на Израиль

Канцелярия Макрона: Франция участвовала в отражении атаки Ирана на Израиль

Фото: Mirko Kappes / IMAGO / Global Look Press

Французские военнослужащие принимали участие в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль. Об этом заявили в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

«Будучи приверженной безопасности Израиля, Франция мобилизовала сегодня свои военные средства на Ближнем Востоке, чтобы парировать иранскую угрозу», — указано в сообщении.

До этого Франция потребовала от Израиля как можно скорее завершить военные операции. Сообщается, что глава государства поручил французскому министру иностранных дел Жану-Ноэлю Барро провести консультации на Ближнем Востоке по деэскалации в Ливане и Газе.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль принимали участие американские эсминцы. По его словам, в отражении иранских ракетных ударов были задействованы эсминцы USS Bulkeley и USS Cole.

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      Артём Верейкин
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