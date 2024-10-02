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20:04, 2 октября 2024Бывший СССР

Военкор рассказал о продолжении зачистки Угледара

Военкор Разин: зачистка Угледара продолжается, ВСУ устраивают позиции в подвалах

Фото: Мария Марикян / РИА Новости

Российские военные продолжают зачистку Угледара, поскольку бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устраивают позиции в подвалах. Об этом рассказал военный корреспондент Виктор Разин, передает Telegram-канал «Вести».

«В Угледаре продолжается операция по зачистке, здесь много подвальных помещений, там обустраивает противник опорные пункты», — заявил военкор.

Он добавил, что российские войска заняли все высоты в городе, и у ВСУ нет возможности вернуть город под свой контроль.

Ранее стало известно, что удерживавшая Угледар 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ покинула город без приказа. Пулеметчик соединения рассказал BBC, что украинским солдатам приходилось самостоятельно выбираться из города пешком.

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      Глеб Палехов
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