Военкор рассказал о продолжении зачистки Угледара

Военкор Разин: зачистка Угледара продолжается, ВСУ устраивают позиции в подвалах

Российские военные продолжают зачистку Угледара, поскольку бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устраивают позиции в подвалах. Об этом рассказал военный корреспондент Виктор Разин, передает Telegram-канал «Вести».

«В Угледаре продолжается операция по зачистке, здесь много подвальных помещений, там обустраивает противник опорные пункты», — заявил военкор.

Он добавил, что российские войска заняли все высоты в городе, и у ВСУ нет возможности вернуть город под свой контроль.

Ранее стало известно, что удерживавшая Угледар 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ покинула город без приказа. Пулеметчик соединения рассказал BBC, что украинским солдатам приходилось самостоятельно выбираться из города пешком.