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13:23, 2 октября 2024Забота о себе

Врач призвала некоторых россиян отказаться от творога

Врач Сухорукова призвала людей с больными почками отказаться от творога

Фото: Freepik

Гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова призвала некоторых россиян отказаться от творога и объяснила почему. Ее слова приводит агентство РИА Новости.

По словам врача, людям с больными почками следует есть меньше белка, в том числе творога. Чрезмерное потребление творога провоцирует нарушение обмена витаминов, нервное перевозбуждение и накопление мочевой кислоты, а ее соли откладываются в хрящах, суставах и других тканях, объяснила гастроэнтеролог.

Сухорукова также рекомендовала исключить из рациона творог людям с сахарным диабетом второго типа из-за его высокого гликемического индекса. Кроме того, необходимо отказаться от творога при непереносимости лактозы и чувстве дискомфорта после его употребления.

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Врач добавила, что здоровым людям не стоит исключать творог из рациона, так как он содержит витамины А и D, которых нет в растительных жирах.

Ранее Сухорукова назвала яйца опасными для некоторых людей. По ее словам, стоит отказаться от яиц при повышенном холестерине и аллергии.

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      Вера Владзиевская
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