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15:57, 2 октября 2024Бывший СССР

ВС России захватили в Угледаре флаг элитной бригады ВСУ

RusVesna: ВС России захватили флаг удерживавшей Угледар 72-й ОМБр ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные захватили флаг удерживавшей Угледар элитной 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в Telegram проект «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Флаг, шевроны, жетоны 72-й бригады и американская броня. Немного трофеев от наших товарищей, освободивших Угледар», — говорится в публикации.

На опубликованных фотографии также видны бронеплиты для бронежилета американского производства.

Ранее бойцы 72-й ОМБр обвинили командование в обмане из-за оттягивания ротации по надуманным причинам. Украинские военные заявляли, что у гарнизона не хватало продовольствия и боеприпасов.

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      Глеб Палехов
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