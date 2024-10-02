RusVesna: ВС России захватили флаг удерживавшей Угледар 72-й ОМБр ВСУ

Российские военные захватили флаг удерживавшей Угледар элитной 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в Telegram проект «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Флаг, шевроны, жетоны 72-й бригады и американская броня. Немного трофеев от наших товарищей, освободивших Угледар», — говорится в публикации.

На опубликованных фотографии также видны бронеплиты для бронежилета американского производства.

Ранее бойцы 72-й ОМБр обвинили командование в обмане из-за оттягивания ротации по надуманным причинам. Украинские военные заявляли, что у гарнизона не хватало продовольствия и боеприпасов.