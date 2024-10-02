ВСУ атаковали Курскую область беспилотниками и ракетой

Губернатор Смирнов: ракету и три беспилотника сбили над Курской областью

Над Курской областью сбили ракету и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Подробности об очередной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел губернатор российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Украинская ракета и три БПЛА самолетного типа сбиты нашими бойцами ПВО», — написал чиновник.

Глава области также поблагодарил военнослужащих из подразделений противовоздушной обороны (ПВО) и посоветовал жителям не приближаться к обломкам боевых снарядов.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

2 октября в Минобороны сообщили, что российские войска с помощью авиации и артиллерии ударили по живой силе и технике Вооруженных сил Украины в Курской области.