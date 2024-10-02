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13:53, 2 октября 2024Спорт

Вяльбе отреагировала на отклонение апелляции Валиевой судом в Швейцарии

Вяльбе назвала суд в Швейцарии коррумпированным из-за решения по делу Валиевой

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на решение Федерального верховного суда Швейцарии отклонить апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит РИА Новости.

Вяльбе назвала суд коррумпированным. «Для меня все негативное, связанное с этими судами и странами, ожидаемо. Сейчас такая обстановка, что объективности от них ни от кого не добьешься», — добавила она.

Об отклонении апелляции Валиевой стало известно 2 октября. Российская спортсменка хотела оспорить решение спортивного арбитражного суда (CAS), который дисквалифицировал ее на четыре года.

Россиянка была подвергнута санкциям за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы, показавшей наличие запрещенного препарата триметазидина, — 25 декабря 2021 года.

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      Алексей Гусев
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