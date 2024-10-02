Военный эксперт высказался о сложностях выхода ВСУ из Угледара

Военный эксперт Дандыкин назвал потери ВСУ при сдаче Угледара огромными

Ситуация с выходом Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Угледара схожа с Авдеевкой, откуда украинские военные выходили под огнем, предположил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. О сложностях при отступлении из города он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее BBC со ссылкой на военнослужащих 72-й бригады ВСУ сообщило о том, что попытки вражеской группировки выйти из Угледара были почти самоубийственными. Солдаты могли покинуть город только пешком, и они отступали, пытаясь пересечь минные поля по тропам и обходя трассу на Богоявленку из-за обстрелов Вооруженных сил (ВС) России.

По словам Дандыкина, эти минные заграждения могла поставить как российская сторона, так и украинская. «Тут два варианта: или мы поставили минные заграждения, есть такое дистанционное минирование, либо они сами заминировали поля, чтобы мы не продвигались дальше вперед, что естественно, потому что после Угледара там еще есть одна высота, которую нужно будет взять, остальное — это степи. Соответственно, заново наспех строили укрепления. Наверное, для этого и было им дано указание в Угледаре держаться до последнего», — рассказал Дандыкин.

Был огонь нашей артиллерии, работала авиация, и, конечно, потери 72-й бригады и других частей огромны. Мы это узнаем скоро. Минобороны, я думаю, опубликует данные и сообщит об освобождении города. Пока, я так понимаю, там идет зачистка, городишко-то небольшой, но кто-то там еще в подвалах, в опорниках остался. В принципе, наверное, это ситуация, схожая с той же Авдеевкой, откуда они тоже выходили под огнем, когда наши освобождали, по коридору, который простреливается Василий Дандыкин военный эксперт

Ранее пулеметчик 72-й бригады ВСУ рассказывал о хаосе при отступлении из Угледара. «Если отход не организован, он превращается в хаос. Либо ты умираешь, либо отступаешь», — высказался боец.

