Названа самая популярная ОС для геймеров

Windows 10 стала самой популярной ОС среди геймеров в Steam в сентябре

Windows 10 назвали самой востребованной операционной системой на компьютерах геймеров Steam. На это обратило внимание издание Neowin.

В ежемесячном отчете цифровой площадки за сентябрь указано, что Windows 10 установлена на компьютерах 48,66 процента игроков. Windows 11 досталась доля 47,69 процента — актуальная ОС немного отстает от устаревшей. На третьем месте оказалась Windows 7, которой пользуется 0,3 процента пользователей Steam.

Журналисты Neowin указали на то, что в августе самой популярной операционной системой среди геймеров впервые оказалась Windows 11. «Празднование Windows 11 оказалось недолгим», — отметили авторы. Однако в материале говорится, что Windows 10, скорее всего, скоро потеряет лидерство.

Доли отличных от Windows операционных систем остались незначительными. Linux пользуется 1,87 процента потребителей, macOS от Apple — 1,29 процента.

Согласно исследованию Steam, чаще всего игровой компьютер пользователей сервиса имеет 16 гигабайт оперативной памяти, процессор с частотой до 2,69 гигагерца, видеокарту Nvidia GeForce RTX 3060, 1 терабайт встроенной памяти. На 36,57 процента ПК установлен китайский в качестве языка системы, на 30,91 процента — английский, на 8,32 процента — русский.

В конце сентября компания Valve разрешила геймерам подавать на ее игровой сервис Steam в суд. До этого сервис принуждал пользователей решать все спорные вопросы через арбитраж.