Жилая многоэтажка в Бейруте оказалась полностью разрушена после удара Израиля

В результате израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута оказался полностью разрушен жилой многоэтажный дом. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает РИА Новости.
Кроме того, по данным агентства, в соседних домах были выбиты стекла.
Ранее стало известно о мощном взрыве в ливанской столице. Также сообщалось о работе боевой авиации.
Вскоре после этого в Бейруте произошел еще один сильный взрыв.
В ночь на среду, 2 октября, израильские военные возобновили удары по Бейруту. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщали, что обстреливают «террористические цели» ливанского шиитского движения «Хезболла».