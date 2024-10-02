Жилая многоэтажка в Бейруте оказалась полностью разрушена после удара Израиля

РИА Новости: в южном пригороде Бейрута после удара Израиля разрушился жилой дом

В результате израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута оказался полностью разрушен жилой многоэтажный дом. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает РИА Новости.

Кроме того, по данным агентства, в соседних домах были выбиты стекла.

Ранее стало известно о мощном взрыве в ливанской столице. Также сообщалось о работе боевой авиации.

Вскоре после этого в Бейруте произошел еще один сильный взрыв.

В ночь на среду, 2 октября, израильские военные возобновили удары по Бейруту. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщали, что обстреливают «террористические цели» ливанского шиитского движения «Хезболла».