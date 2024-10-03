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16:33, 3 октября 2024Наука и техника

Windows 11 доставила геймерам проблемы

Пользователи игры Asphalt 8 пожаловались на сбои после обновления Windows 11

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Обновление Windows 11 24H2 вызвало ряд проблем у геймеров. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

Как отметили журналисты медиа, после выхода апдейта многие пользователи пожаловались, что апдейт Windows доставил им некоторые неудобства. Как правило, они связаны со снижением производительности, вылетом игр и прочими сбоями.

На сервисном сайте Microsoft указано, что проблемы были замечены в игре Asphalt 8. Оказалось, что гоночный симулятор может работать некорректно после установки обновления. Пользователи компьютеров пожаловались, что игра начала часто вылетать.

Также появились ошибки в работе приложения Easy Anti-Cheat. Выяснилось, что если на устройстве запущена версия программы, выпущенная до апреля 2024 года, она может вызвать критическую ошибку BSOD MEMORY_MANAGEMENT. В Microsoft рекомендовали пользователям ждать исправляющих проблемы патчей.

«Мы рады, что Microsoft признает эти проблемы», — заявил журналист Tom's Hardware Джови Моралес. По его мнению, сбои могут связаны с тем, что обновление Windows 11 выходит для гигантского количества конфигураций, и что обеспечить надежную работу ОС на всех компьютерах невозможно.

В начале октября Microsoft выпустила обновление 24H2 для Windows 11. Журналисты издания ArsTechnica назвали апдейт крупнейшим за последние два года.

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      Андрей Ставицкий
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