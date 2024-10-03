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15:41, 3 октября 2024Из жизни

Археологи нашли 50 хорошо сохранившихся скелетов викингов

В Дании археологи нашли 50 скелетов викингов возрастом более тысячи лет

Фото: Tom Little / Reuters

В Дании археологи нашли 50 скелетов викингов за полгода раскопок. Об этом сообщает CBS News.

Майкл Борре Лунде, археолог и куратор музея города Оденсе, рассказал, что ему удалось найти захоронение площадью две тысячи квадратных метров, сделанное в IX-X веках. Он отметил, что найденные останки возрастом более тысячи лет так хорошо сохранились, что ученые надеются извлечь из них образцы ДНК для более подробного изучения.

Археологи смогли определить, что некоторые из скелетов принадлежат людям, занимавшим высокое положение в обществе. Так, одну из женщин нашли в корпусе повозки с ожерельем из стеклянных бусин, ножом с рукояткой, украшенной серебряной резьбой, и маленьким осколком стекла, который, скорее всего, был амулетом. С ней же был закопан сундук. Еще у одного скелета на шее было металлическое кольцо, у другого — красная стеклянная бусина.

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Предполагается, что большинство останков связаны с торговцами, поэтому так много артефактов было обнаружено рядом. Лунде отметил, что это открытие поможет узнать больше о питании и состоянии здоровья викингов.

Ранее сообщалось, что студент-археолог из Дании обнаружил семь серебряных браслетов эпохи викингов на месте древнего поселения. Общий вес браслетов составляет более 500 граммов.

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      Юлия Юткина
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