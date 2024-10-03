Белоусов обратился к российским военным

Белоусов поздравил российских военных с взятием Верхнекаменского в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с контролем над населенным пунктом Верхнекаменское в Донецкой народной республике (ДНР). Поздравительная телеграмма опубликована Telegram-канале военного ведомства.

Глава Минобороны обратился к командованию и личному составу 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Лисичанской имени М.И. Платова. Он поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность в том, что они продолжат служить России и обеспечивать ее безопасность. Белоусов отметил, что соединение успешно выполняет задачи СВО на одном из самых ответственных участках фронта.

«В результате ваших решительных действий освобожден населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Эта победа продолжает героический путь бригады и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества», — говорится в телеграмме.

Верхнекаменское перешло под контроль России 2 октября. Его контролируют подразделения «Южной» группировки войск. В конце сентябре сообщалось о взятии Нелеповки в ДНР и Макеевки в ЛНР.