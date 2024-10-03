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20:48, 3 октября 2024Из жизни

Британская принцесса стала избегать опального брата короля после секс-скандала

Британская принцесса Беатриса стала избегать принца Эндрю из-за дела Джуффре

Фото: I-Images / Globallookpress.com

Британская принцесса Беатрис стала избегать своего отца — опального принца Эндрю, который приходится младшим братом королю Великобритании Карлу III. Об этом сообщает издание Daily Beast.

После секс-скандала и судебного преследования Эндрю почти не показывается на публике. Большую часть времени он проводит в резиденции Роял Лодж возле Виндзорского замка, смотрит телевизор и, по слухам, стремительно толстеет. В последнее время старшая дочь Беатрис старается держаться от него подальше. Источник Daily Beast утверждает, что во время визитов к отцу ей то и дело приходится играть роль миротворца. Из-за этого Роял Лодж превратился для нее в постоянный источник стресса.

Очередным поводом для досады стал сериал «Очень королевский скандал», который вышел на стриминговом сервисе Amazon. В основе его сюжета лежит скандальное интервью принца Эндрю, с которого и началась его опала. Согласно сериалу, одной из виновниц этого была именно Беатрис, которая уговорила отца сходить на телевидение. Настоящей Беатрис это очень не нравится.

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Принца несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позднее лишили титулов и званий.

Ранее сообщалось, что Карл III разрешил принцу Эндрю остаться в Роял Лодж «на неопределенный срок». При этом он поставил брату одно условие: ему нужно сделать в резиденции капитальный ремонт.

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      Олег Парамонов
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