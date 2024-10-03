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08:38, 3 октября 2024Мир

Экс-советник Трампа высказался об отношениях России и КНДР после конфликта на Украине

Экс-советник Трампа Болтон: Россия и КНДР сохранят связи после окончания СВО

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Россия и КНДР сохранят тесные связи после окончания боевых действий на Украине. Такое развитие событий предрек бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон в интервью RFA.

«Я думаю, что отношения между двумя странами будут развиваться и дальше», — заявил Болтон в ответ на вопрос журналиста о будущем отношений Москвы и Пхеньяна после урегулирования украинского конфликта.

По словам бывшего советника Белого дома, КНДР, как и в конце 20 века, тесно сотрудничает с Китаем и одновременно поддерживает отношения с Россией. Болтон предположил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын «счастлив быть посредником между двумя большими державами». Он также заявил, что благодаря этому «усиливаются рычаги давления» КНДР.

Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали обвинения со стороны Южной Кореи в «безответственной» позиции Москвы по ядерной программе Пхеньяна. Там указали, что эти заявления говорят о планах оправдать ядерные приготовления Сеула в военной сфере по желанию США.

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      Елизавета Мытарева
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