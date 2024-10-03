ВС России нанесли удар ФАБ-3000 по складу ВСУ в ДНР

МО РФ показало видео удара ФАБ-3000 по позициям ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) при помощи ФАБ-3000. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

В сообщении ведомства говорится, что бомбой был поражен склад боеприпасов в районе населенного пункта Разлив.

На кадрах видно, как после удара от построек ангарного типа, расположенных за чертой города, поднимаются масштабные клубы дыма.

Ранее Минобороны показало кадры удара оперативно-тактической авиации бомбой ОДАБ-1500 по пункту дислокации ВСУ под Купянском. Сообщается, что потери украинских подразделений составили до 40 военных и до пяти единиц военной и специальной техники.