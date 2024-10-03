В Иркутске задержали руководителей двух этнических диаспор

Глав этнических диаспор задержали в Иркутске по подозрению в незаконной миграции

Главы этнических диаспор задержаны в Иркутске по подозрению в организации незаконной миграции, сообщило главное управление МВД по Иркутской области. Об этом пишет РИА Новости.

«Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму — в виде запрета определенных действий», — отметили в ведомстве.

Следователи добавили, что руководитель узбекского национального центра и заместитель председателя таджикской диаспоры совместно с центром дополнительного образования незаконно выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. Иностранные граждане предоставляли эти документы в миграционные органы МВД. Большая часть мигрантов соответствующими знаниями не обладала.

Благодаря сертификатам они могли получить трудовой патент, а также вид на жительство на территории Приангарья.

По предварительным данным, за сертификаты, подтверждающие знание русского языка, злоумышленники выручили более 1,5 миллиона рублей. В офисе и по адресам проживания фигурантов провели обыски. СК возбудил уголовные дела по статьям «коммерческий подкуп» и «организация незаконной миграции».

Ранее в Хабаровске сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали мигрантов на месте пожара в Хабаровском краевом музыкальном театре.