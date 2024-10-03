ФСБ и МВД задержали мигрантов на месте пожара в театре Хабаровска

В Хабаровске сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали мигрантов на месте пожара в Хабаровском краевом музыкальном театре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
По данным источника, мигранты участвовали в проведении работ в театре. СК инициировал проверку по факту организации незаконной миграции.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ») УК РФ. По их данным версии, пожар произошел в результате нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.
Пожар в театре локализовали на площади четыре тысячи квадратных метров, известно об обрушении крыши.