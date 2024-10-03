Лавров заявил о неэффективности западных санкций против России и Китая

Глава МИД Лавров: санкции Запада не помешали развитию экономик России и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неэффективности западных санкций против России и Китая в статье для «Российской газеты».

По его словам, экономики стран динамично развиваются, несмотря на санкции. «Структура народного хозяйства наших стран имеет высокую степень взаимодополняемости. На протяжении многих лет КНР выступает нашим главным торговым партнером», — подчеркнул глава ведомства.

Также Лавров заявил, что военное сотрудничество России и Китая активно развивается, оно не направлено против третьих стран.

Ранее заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что в 2024 году Россия может выйти на первое место по поставкам газа в Китай.