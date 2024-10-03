Найдено избавляющее от запаха чеснока средство

Эксперт Барринджер: жирный йогурт нейтрализует запах чеснока

Профессор пищевых наук и технологий в Университете штата Огайо (США) Шерил Барринджер утверждает, что йогурт помогает избавиться от неприятного запаха чеснока изо рта. Средство для борьбы с проблемой она подсказала Daily Mirror.

По словам Барринджер, чеснок придает дыханию неприятный запах из-за содержащихся в нем веществ, которые, попадая в рот, распадаются на серосодержащие соединения. Эксперт уточнила, что особенность этих соединений в том, что они издают сильный, устойчивый запах, который сохраняется до двух суток.

«Во время проведенного нами эксперимента было найдено, что натуральный йогурт нейтрализует серосодержащие соединения и может косвенно помочь с устранением запаха», — рассказала Барринджер. Она добавила, что наиболее эффективно избавляют от неприятного аромата жирные сорта йогурта с высоким содержанием белка.

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