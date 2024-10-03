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08:31, 3 октября 2024Забота о себе

Названы неочевидные признаки алкоголизма

Психолог Джонс: желание выпить и расслабиться указывает на проблемы с алкоголем

Фото: Xingchen Yan / Unsplash

Желание выпить из-за эмоциональных переживаний является четким сигналом о наличии тяги к спиртному, считает психолог Джоанна Джонс. Неочевидные признаки алкоголизма она назвала HuffPost.

Джонс уверена, что употребление спиртного с целью снять беспокойство, отвлечься после трудного дня или расслабиться в компании всегда указывает на наличие проблем с алкоголем или на то, что они могут появиться в ближайшем будущем. «Если вы используете выпивку как инструмент для управления эмоциями, это создает психическую зависимость от алкоголя», — отметила специалистка.

Кроме того, она назвала тревожным сигналом развитие толерантности к алкоголю. «В обществе принято считать, что пить и не пьянеть — это хорошо. Сам человек тоже думает, что если он перестал пьянеть от бокала вина, значит, с его организмом все хорошо», — говорит Джонс. На самом же деле вред от алкоголя всегда одинаковый, но организм способен адаптироваться к большим дозам спиртного.

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Также Джонс указала, что стоит задуматься о лечении зависимости, если привычка выпивать вредит работе, личным связям или мешает высыпаться.

Ранее главный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина призвала отказаться от алкоголя и табака, чтобы продлить молодость. Также, по ее словам, помогут отложить старость здоровый сон и диета.

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      Екатерина Улитина
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