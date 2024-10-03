Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:40, 3 октября 2024Наука и техника

Выявлена причина старения мозга

Nature: выявлена причина старения мозга

Фото: Waltraud Grubitzsch / Globallookpress.com

Ученые Стэнфордского университета выявили причину, почему нейральные стволовые клетки в мозге взрослого человека становятся менее активными в процессе старения. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, показали, что это связано с метаболическими изменениями и нарушениями в транспорте глюкозы в мозге.

Нейральные стволовые клетки играют ключевую роль в производстве новых нейронов, но с возрастом их активность снижается. Это явление связано с белком GLUT4 — транспортером глюкозы, который в стареющих клетках накапливается в избыточных количествах. Избыток глюкозы способствует поддержанию клеток в неактивном состоянии, что ограничивает нейрогенез — процесс создания новых нейронов.

Для своего исследования ученые использовали технологию CRISPR, чтобы отключить гены, ответственные за активацию нейральных стволовых клеток. В экспериментах на старых мышах было выявлено более 300 генов, связанных с этой функцией, из которых 10 оказались наиболее перспективными. Отключение гена GLUT4 показало значительное увеличение активности стволовых клеток.

В ходе экспериментов ученые наблюдали более чем двукратное увеличение количества новорожденных нейронов в мозге старых мышей. Эти нейроны не только размножались, но и успешно мигрировали в обонятельную луковицу, где происходила их дальнейшая дифференциация и формирование новых клеток. Таким образом, была подтверждена способность стволовых клеток к нейрогенезу в пожилом возрасте при активации нужных генов.

Также были найдены другие гены, связанные с первичными ресничками клеток, которые играют важную роль в восприятии и передаче сигналов в мозге. Эти реснички также могут влиять на состояние покоя и метаболизм стволовых клеток, что открывает новые перспективы для изучения их роли в нейрогенезе.

Исследование предполагает возможность разработки фармацевтических и генетических методов для активации роста новых нейронов в старом или поврежденном мозге. Открытие пути, связанного с метаболизмом глюкозы, также предоставляет возможность для простых поведенческих вмешательств, таких как изменение диеты, что может помочь активировать нейрогенез.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские саперы оставили российским военным мины с посланием. Что обнаружилось в записках?

      Глава российского региона приехал в зону СВО и обратился к бойцам

      Плюс-сайз-звезда «Эйфории» снялась в мини-шортах после похудения

      В российском городе массово уволились медики и спасатели

      Женщина помогла своему мужу оплодотворить свою лучшую подругу

      Ограничения на полеты в Иране сняли

      Депутат Госдумы захотел закрыть «Насруллам и Махмутбекам» дорогу во власть

      Выявлена причина старения мозга

      От одного вида кухонной утвари посоветовали отказаться из-за риска рака

      Заявление Зеленского о баллистической ракете назвали прикрытием поставок с Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше