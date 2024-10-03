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19:48, 3 октября 2024Силовые структуры

Обвинение запросило для экс-морпеха США Гилмана девять лет колонии

Прокурор запросил 9 лет колонии экс-морпеху США Гилмана по новому делу

Фото: Андрей Архипов / РИА Новости

Гособвинение запросило девять лет лишения свободы для экс-морпеха США Роберта Гилмана, находящегося в колонии за нападение на полицейского. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор будет оглашен 7 октября.

Американцу вменяются статьи 321 («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») и 296 («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования») Уголовного кодекса РФ.

4 октября 2022 года Гилмана приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. По данным следствия, в январе американца в состоянии алкогольного опьянения сняли с поезда Сухуми — Москва за нарушение общественного порядка и доставили в отдел полиции Воронежа. Однако иностранец, не согласившийся с законными требованиями полицейских, затеял с ними драку и нанес несколько ударов ногой сотруднику МВД. При рассмотрении апелляционной жалобы Воронежский областной суд смягчил приговор на год.

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      Екатерина Кашурникова
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