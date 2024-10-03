Один человек пострадал при налете дронов ВСУ на российский регион

Глава Воронежской области Гусев: один человек пострадал при налете дронов ВСУ

В Воронежской области один человек пострадал при налете дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточненные данные о последствиях атаки представил глава региона Александр Гусев в Telegram.

Ранее 3 октября губернатор сообщил о перехвате 25 беспилотников в небе над Воронежской областью. Тогда сообщалось, что никто не пострадал.

Утром в больницу обратилась жительница одного из районов — она получила осколочное ранение средней тяжести. Жизни пострадавшей ничто не угрожает, уточнил Гусев. Также в результате падения обломков повреждения получили 16 домовладений, добавил он.

В ночь на 3 октября ВСУ выпустили по российской территории десятки беспилотников. Минобороны сообщило об уничтожении 113 дронов над четырьмя областями. Наиболее массированному налету подверглась Белгородской область — в небе над ней перехватили 73 летательных аппарата.