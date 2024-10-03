Ограничения на полеты в Иране сняли

Arab News: авиакомпаниям разрешили выполнять рейсы в Иране

В Иране сняли ограничения на полеты, введенные 1 октября после ракетного удара по Израилю. Об этом пишет Arab News со ссылкой на государственные СМИ этой страны Ближнего Востока.

Уточняется, что внутренние и международные рейсы были приостановлены по соображениям безопасности до 05:00 четверга, 3 октября.

«После обеспечения безопасных условий полетов и снятия ограничений авиакомпаниям разрешено выполнять рейсы», — заявил представитель Организации гражданской авиации Ирана Джафар Язарлу.

По данным источника, Агентство по безопасности полетов Европейского союза рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана до 31 октября.

Ранее Росавиация призвала российские авиакомпании воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Авиационные власти указали, что для гражданских воздушных судов в данном регионе существует угроза безопасности.

