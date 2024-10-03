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14:03, 3 октября 2024Экономика

Пенная вечеринка в фонтане Санкт-Петербурга попала на видео

Неизвестные вспенили фонтан в Санкт-Петербурге

Неизвестные развели пену в одном из фонтанов Санкт-Петербурга. Инцидент в Северной столице попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Питер Live».

Речь идет о фонтане на Английском проспекте. На кадрах видно, как крупные облака пены охватывают всю поверхность воды в фонтане. Подробности о произошедшем не уточняются.

Ранее в Москве скульптура-фонтан «Принцесса Турандот» дважды подверглась нападению. В начале сентября мужчина забрался на монумент и упал, сломав памятник — один из элементов не выдержал веса агрессора и откололся. Против хулигана возбудили дело о вандализме.

В конце сентября на статую залез другой мужчина и тоже упал с нее, сломав деталь скульптуры. Против него также возбудили уголовное дело.

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      Александра Качан
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