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01:45, 3 октября 2024Мир

Планы Израиля по ответу Ирану раскрыли

Politico: США и Израиль обсуждают возможность удара по КСИР в Йемене и Сирии

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Израиль и США обсуждают возможность удара по формированиям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Йемене в качестве ответа Ирану. Подробности раскрыло издание Politico.

Отмечается, что Вашингтон и Тель-Авив ведут активное обсуждение возможного ответа. При этом США ожидают от Израиля ограниченные действия в регионе.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден ожидает, что ответ Израиля на обстрел со стороны Ирана будет взвешенным. Американский лидер выступает против удара по ядерным объектам Ирана из-за риска «дальнейшего расширения конфликта, вспыхнувшего в регионе».

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами КСИР в Ливане.

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      Евгений Силаев
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